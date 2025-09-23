Mosca, 23 set. (Adnkronos/Afp) – "Il controllo di Kupiansk consentirà ulteriori avanzamenti nella regione di Kharkiv, anche verso Izium e Chuhuiv". Lo ha dichiarato l'esercito russo in una nota.
Home > Flash news > Ucraina: Mosca, 'avanzeremo ulteriormente nella regione di Kharkiv'
Ucraina: Mosca, 'avanzeremo ulteriormente nella regione di Kharkiv'
Mosca, 23 set. (Adnkronos/Afp) - "Il controllo di Kupiansk consentirà ulteriori avanzamenti nella regione di Kharkiv, anche verso Izium e Chuhuiv". Lo ha dichiarato l'esercito russo in una nota. ...