Ucraina: Putin, 'Mosca forte retroguardia per l'esercito russo'

Mosca, 13 set. (Adnkronos) – "Decine di migliaia di moscoviti combattono coraggiosamente in prima linea. Come è accaduto più di una volta nella storia, Mosca è diventata una forte retroguardia per l'esercito russo". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in occasione della Festa della Città, che si svolge oggi e domani a Mosca per celebrare il suo l'878mo anniversario.

"Oltre 500 aziende moscovite – ha aggiunto Putin- assicurano la produzione di prodotti di fondamentale importanza per il fronte. I militari feriti vengono curati e riabilitati negli ospedali della capitale. Centinaia di specialisti, medici, operatori dei servizi speciali, costruttori e dirigenti moscoviti forniscono assistenza ogni giorno agli abitanti del Donbass e della Novorossiya".