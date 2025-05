Ucraina: Putin, 'Paesi Occidente danneggiano proprie economie pur di farci dispetto'

Ucraina: Putin, 'Paesi Occidente danneggiano proprie economie pur di far...

Mosca, 13 mag. (Adnkronos) – I Paesi occidentali hanno dimostrato di essere pronti a danneggiare le proprie economie pur di fare dispetto alla Russia, quindi Mosca deve prepararsi ad altre decisioni di questo tipo. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con i membri dell'Associazione degli imprenditori russi. "Le principali economie mondiali stanno scivolando in recessione, solo per farci del male.

È come se compro un biglietto e poi non lo uso per fare dispetto al controllore".

"Certo, dobbiamo tenerlo a mente – ha aggiunto Putin – Possono fare ciò di cui parlano. Ma noi, naturalmente, dobbiamo perlomeno minimizzare le conseguenze negative", ha detto Putin rivolgendosi ai leader aziendali. "Tutto è interconnesso nel mondo moderno, lo sappiamo. Ma ci sono comunque fattori chiave che riguardano la nostra indipendenza e sovranità economica", ha concluso il presidente russo.