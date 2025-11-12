Home > Flash news > Ucraina: Quartapelle, 'su sostegno militare linea governo la fa Salvini&...

Ucraina: Quartapelle, 'su sostegno militare linea governo la fa Salvini'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Sul sostegno militare all’Ucraina sarebbe utile, necessario, giusto che ci fossero decisioni del governo, mentre gli altri paesi europei collaborano sempre più strettamente per la difesa. E invece, Crosetto rinvia viaggi, Tajani sopisce, Meloni tace. Cioè: la linea la fa Salvini” così sui social la vice presidente della commissione Esteri della Camera, la democratica Lia Quartapelle.