Ucraina-Russia, pioggia di missili e droni su Kiev: 17 morti tra cui 4 bambini

Kiev, 28 ago. (Adnkronos) – Continua a salire di ora in ora il bilancio dei morti nel massiccio raid della Russia nella notte contro Kiev. Su Telegram il capo dell'amministrazione militare della città, Tymur Tkachenko, riferisce di 17 vittime, compresi quattro bambini, tre dei quali avevano 2, 14 e 17 anni. Lo ha reso noto il ministero degli Interni ucraino con un post su 'X', mentre il Servizio di Emergenza ucraino ha riferito che ''i soccorritori hanno recuperato un altro corpo dalle macerie dell'edificio di 5 piani'' colpito nell'attacco.

Decine i feriti, tra cui 10 bambini. Nell'attacco sono stati colpiti condomini, uffici e scuole per un totale di 100 strutture, ha precisato il sindaco Vitali Klitschko. Danneggiata anche la sede del British Council.

"I russi non stanno scegliendo di porre fine alla guerra, ma solo di lanciare nuovi attacchi'', ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per questo, ha sottolineato, ''è fondamentale ora che il mondo risponda con fermezza. La Russia deve fermare questa guerra che ha iniziato e continua. Per il rifiuto del cessate il fuoco e per i continui tentativi russi di sottrarsi ai negoziati, sono necessarie nuove e severe sanzioni. Solo questo può funzionare. I russi capiscono solo la forza e la pressione. Per ogni attacco, Mosca deve subirne le conseguenze''.

Secondo l'Aeornautica militare ucraina la Russia ha fatto partire 598 droni e ha lanciato 31 missili balistici contro l'Ucraina. Abbattuti, riferiscono, 563 droni e 26 missili.

Per il capo dell'amministrazione militare della città, Tymur Tkachenko, la capitale è finita nel mirino di un attacco con droni Shahed, droni esca, missili da crociera e missili Kinzhal che hanno provocato danni in oltre 20 zone della città. Nel distretto di Darnytskyi è crollato un edificio residenziale di cinque piani e un altro di 16 risulta danneggiato, come un'altra abitazione e un asilo. Nella zona di Dniprovskyi sono stati segnalati incendi, così come in quelle di Shevchenkivskyi e Solomyanskyi. Notizie di danni anche dai distretti di Holosiivskyi, Obolonskyi e Desnianskyi.

Danneggiata anche la sede del British Council a Kiev nell'attacco russo delle scorse ore. Ferita una delle guardie: ''A seguito dell'attacco di ieri sera a Kiev, il nostro ufficio è stato gravemente danneggiato e rimarrà chiuso al pubblico fino a nuovo avviso''. Inoltre, recita il post, ''sebbene le risposte potrebbero subire ritardi, la nostra collaborazione con i partner ucraini nel campo dell'istruzione e della cultura continua''.

Stando alla ricostruzione del Kyiv Independent, le prime esplosioni a Kiev sono state avvertite intorno alle 21.30 di ieri sera quando il sindaco, Vitali Klitschko, ha confermato che era entrata in azione la difesa aerea. Poi è tornata in azione intorno alla mezzanotte, ha riferito Tkachenko, per un gruppo di droni rilevati in avvicinamento a Kiev. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle 3 di oggi e Tkachenko ha denunciato un attacco "massiccio" con missili balistici, senza risparmiare accuse alla Russia. Poi ancora, è la ricostruzione del Kyiv Independent, Kiev, come altre regioni ucraine, è finita nel mirino di un'altra ondata di missili da crociera intorno alle 5.30 e nuove esplosioni sono state avvertite quando i soccorritori erano al lavoro.

"Questi missili e droni d'attacco russi oggi sono una risposta chiara a tutti coloro nel mondo che, per settimane e mesi, hanno spinto per un cessate il fuoco e la diplomazia vera",aveva già scritto Zelensky. "La Russia sceglie i missili balistici invece del tavolo dei negoziati – aveva incalzato – Sceglie di continuare a uccidere invece di porre fine alla guerra. E questo significa che la Russia non teme conseguenze. La Russia approfitta ancora del fatto che almeno parte del mondo chiude gli occhi di fronte all'uccisione di bambini e cerca scuse per Putin".

Il presidente ucraino fa poi esplicitamente riferimento a Cina e Ungheria: "Ci aspettiamo una reazione da parte della Cina a quanto sta accadendo. La Cina ha ripetutamente chiesto di non allargare la guerra e ha più volte chiesto un cessate il fuoco. Questo non accade a causa della Russia – si legge nel post – Ci aspettiamo una reazione da parte dell'Ungheria. La morte dei bambini dovrebbe suscitare emozioni molto più forti di qualsiasi altra cosa. Ci aspettiamo una risposta da tutti coloro che nel mondo hanno chiesto la pace ma che ora, sempre più spesso, restano in silenzio invece di prendere posizioni".

'Sono indignata per l'attacco missilistico e con droni a Kiev", ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen che ha annunciato a breve un nuovo pacchetto di sanzioni, il 19esimo, contro la Russia. I raid dimostrano che "il Cremlino non si fermerà davanti a nulla", ha aggiunto.

"Abbiamo convocato l'ambasciatore russo", ha scritto il ministro degli Esteri britannico David Lammy in un post su X. "Le uccisioni e le distruzioni devono finire", ha concluso Lammy nel post. "Ogni aggressione della Russia in questa guerra ingiusta è un nuovo colpo alla pace. L'attacco a una missione diplomatica è una nuova violazione palese del diritto internazionale. Tutta la mia solidarietà al personale della Delegazione dell'Ue a Kiev, alle vittime e al popolo ucraino". Così in un post su X il premier spagnolo Pedro Sanchez.

"Esprimo il mio cordoglio a tutto il popolo ucraino e la mia vicinanza alle Istituzioni dell’Unione Europea per questo grave atto di violenza. Il Governo italiano è in prima linea per raggiungere una pace giusta e duratura, per garantire la sicurezza dell’Ucraina e di tutti i cittadini europei", ha scritto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

La Russia ha dichiarato di aver preso di mira siti militari negli attacchi notturni contro l'Ucraina e di aver utilizzato missili ipersonici. "Nella notte le forze armate della Federazione Russa hanno lanciato un attacco contro le imprese del complesso militare-industriale e le basi aeree militari in Ucraina", ha dichiarato il ministero della Difesa russo in una nota sui social media.

La Russia non ha raggiunto alcun accordo con l'Ucraina per un cessate il fuoco aereo, ha dichiarato ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov dopo la notte di massicci attacchi. "Non sono stati raggiunti accordi su questa questione. Ripeto: tutto ciò che può essere discusso per raggiungere un accordo deve essere discusso con discrezione", ha affermato il portavoce, secondo quanto riporta la Tass.

In precedenza, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko aveva ipotizzato che un accordo in Ucraina potesse iniziare con un cessate il fuoco aereo.

Intanto le forze di Kiev hanno colpito altre due raffinerie in territorio russo, nelle regioni di Krasnodar e Samara. Nei due impianti colpiti si è sviluppato un incendio. Secondo quanto hanno ammesso le autorità locali, i detriti di un drone abbattuto hanno colpito la raffineria di Afipsky, nel Krai di Krasnodar, e l'impianto di Kuibyshev, a Samara. Il ministero della Difesa russo rivendica la distruzione di 102 droni ucraini nella notte, fra cui 21 rispettivamente nelle regioni di Rostov e Samara, 18 su Kranodar e due su Volgograd. Gli attacchi di Kiev avrebbero ridotto la capacità delle raffinerie del 17 per cento complessivamente, provocando razionamenti e un dratico aumento del prezzo del carburante.