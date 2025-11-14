Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "Da far vedere alla destra di Lega e Cinque Stelle che teorizzano la resa e la resistenza a colpi di Labubu. Che vergogna profonda". Lo scrive Filippo Sensi del Pd sui social postando un video su un attacco ucraino a obiettivi russi.
Ucraina: Sensi, 'per Lega e M5S Kiev dovrebbe difendersi a colpi di Labubu, vergogna'
