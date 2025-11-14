Ucraina: Zoffili (Lega), 'trasparenza necessaria, parole Salvini di buonsenso'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Le parole del Vicepremier Salvini sono di buonsenso e nel pieno interesse degli italiani, ma anche del popolo ucraino. La pace va ricercata prioritariamente nella diplomazia e non nell’invio di nuove armi, soprattutto alla luce dello scandalo corruzione in Uc...

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Le parole del Vicepremier Salvini sono di buonsenso e nel pieno interesse degli italiani, ma anche del popolo ucraino. La pace va ricercata prioritariamente nella diplomazia e non nell’invio di nuove armi, soprattutto alla luce dello scandalo corruzione in Ucraina, che non capisco come si possa paragonare alla mafia in Italia, e su cui è necessaria trasparenza”.

Così Eugenio Zoffili, vicepresidente dell’assemblea parlamentare Osce e capogruppo della Lega in commissione Difesa.