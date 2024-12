Ue: Alfieri, 'commissione è partita perché Pd responsabile'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Stimiamo Fitto e ci auguriamo che sappia rappresentare al meglio l’Europa e di rafforzarla, perché significa rafforzare il nostro Paese, come ha fatto negli anni scorsi un grande europeo e italiano, Paolo Gentiloni; così come hanno fatto in Euro...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Stimiamo Fitto e ci auguriamo che sappia rappresentare al meglio l’Europa e di rafforzarla, perché significa rafforzare il nostro Paese, come ha fatto negli anni scorsi un grande europeo e italiano, Paolo Gentiloni; così come hanno fatto in Europa Prodi, Monti, Bonino e Tajani”. Lo ha detto il senatore del Pd Alessandro Alfieri, nel suo intervento nell’aula di Palazzo Madana per la discussione generale sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.

“Se lei ha potuto dire ‘missione compiuta’ in Europa”, ha detto ancora Alfieri, “è perché c’è un partito, il Pd, che con i suoi 21 voti decisivi ha mandato avanti la Commissione, nonostante alcune sue ambiguità. Ci siamo caricati di responsabilità perché era nell’interesse del Paese, soprattutto di fronte alle sfide che si profilano. C’è un nuovo presidente Usa, Trump, che ha già minacciato di far saltare il multilateralismo e di mettere dazi a chi non si adegua alle sue politiche. Presto lei dovrà decidere”, ha detto Alfieri rivolgendosi alla premier, “se essere interlocutore con Washington solo per l’Italia o come parte dell’Unione Europea".