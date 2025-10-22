Ue: Boccia, 'Meloni oggi ha detto W Trump e abbasso l'Europa'

Roma, 22 ott (Adnkronos) – "Oggi Giorgia Meloni ha detto, senza troppi giri di parole: viva Trump, abbasso l’Europa. Un grido di resa travestito da orgoglio patriottico. L’Italia, che per decenni ha avuto un ruolo di equilibrio e di costruzione sullo scacchiere internazionale, abdica alla propria storia e alla propria dignità". Lo dice Francesco Boccia.

"Si cancellano in un colpo solo anni di lavoro, di faticosa costruzione dell’Unione Europea — certo imperfetta, certo fragile, ma nostra, frutto di pace, diritto e cooperazione — per inchinarsi al nuovo “uomo forte” d’Oltreoceano -prosegue il presidente dei senatori del Pd-. Meloni si è inchinata a Trump anche sul piano economico, accettando dazi che indeboliscono l’Europa e colpiscono proprio l’Italia".

"A pagare saranno le nostre aziende, le nostre filiere, i nostri lavoratori, vittime di una scelta subita, non negoziata. Trump impone, Meloni subisce. E a pagare il prezzo sono le imprese italiane che esportano qualità, tecnologia, lavoro", prosegue Boccia.

"Si ringrazia Trump, nel ruolo surreale di poliziotto buono del pianeta, e si accetta che l’Italia si riduca a spettatrice, sperando nella benevolenza americana. Nessun impegno vero per l’Ucraina, solo parole. Il riconoscimento della Palestina viene subordinato alla sconfitta di Hamas, mentre lo stesso Trump, pacificatore a orologeria, affida proprio ad Hamas il ruolo di forza dell’ordine a Gaza", dice ancora Boccia.

"È un capolavoro di contraddizioni che indebolisce ancora una volta la credibilità internazionale del nostro Paese. Questo governo sembra accontentarsi di un’Italia contabile, che tiene in ordine i conti ma smarrisce la visione, la voce, l’anima. Nessun progetto di crescita, nessuna idea di rilancio. Solo la scelta di vivere all’ombra di Donald Trump, rinunciando al coraggio di essere Europa", conclude il presidente dei senatori del Pd.