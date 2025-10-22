Ue: Bonelli a Meloni, 'no negazionista, come fa a sostenerlo? Suo discorso scritto da Eni'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Oggi lei, presidente Meloni, mi ha sorpreso oltre modo quando ha affermato che per anni non si sapeva chi era presidente del consiglio in Italia: presidente, scenda sulla terra". Così Angelo Bonelli in aula per le dichiarazioni di voto alla Camera sulle ...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Oggi lei, presidente Meloni, mi ha sorpreso oltre modo quando ha affermato che per anni non si sapeva chi era presidente del consiglio in Italia: presidente, scenda sulla terra". Così Angelo Bonelli in aula per le dichiarazioni di voto alla Camera sulle risoluzioni dopo le comunicazione della premier Giorgia Meloni.

Il leader verde quindi si concentra sulle questioni green. "Lei non dice agli italiani quanto è costata la crisi climatica agli italiani, non dice che è costata 27 miliardi negli ultimi 3 anni. E chi paga? Gli italiani. Lei dice che non è negazionista ma chi che ha votato contro la legge sulla natura? Lei e il suo governo. Quindi come fa a sostenerlo? Solo per la falsa propaganda che porta avanti e per il sistema mediatico che la sostiene. Lei cosa farà sul costo dell'energia? Quali sono le proposte del governo italiano? Quello che vediamo la strada è quella di proseguire sul gas. Credo che l'Eni abbia scritto buona parte del suo discorso…".