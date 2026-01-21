Ue: Boschi, 'Parlamento sia coinvolto, no ambiguità sui dazi'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - “Di fronte a un Consiglio europeo straordinario e a scelte che impegneranno il Paese per anni, il Parlamento deve poter discutere e dare un atto di indirizzo al Governo. Noi opposizioni siamo disponibili ad assumerci responsabilità vere, purché condivi...

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Di fronte a un Consiglio europeo straordinario e a scelte che impegneranno il Paese per anni, il Parlamento deve poter discutere e dare un atto di indirizzo al Governo. Noi opposizioni siamo disponibili ad assumerci responsabilità vere, purché condivise, e a contribuire attivamente a individuare soluzioni nell’interesse nazionale”. Lo dichiara in Aula Maria Elena Boschi sottolineando che “le decisioni che verranno prese avranno conseguenze concrete sui cittadini e sulle imprese italiane, dall’agricoltura all’industria, fino alla minaccia di nuovi dazi”.

“Preoccupa leggere le dichiarazioni di Foti che invitano a non reagire ai dazi annunciati da Trump o, peggio, le esultanze di Salvini che li dipingono come un’opportunità. Abbiamo già visto dove porta l’ambiguità: dazi al 15% e un fondo da 30 miliardi per le imprese promesso da Meloni e mai arrivato”, conclude.