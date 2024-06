Ue: Casini (Pd) a Meloni, 'parla di Europa ma reticente su sovranisti'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – – “Il Consiglio europeo sarà decisivo perché c’è la necessità di più Europa. Siamo irrilevanti se procediamo in ordine sparso. Vogliamo una condivisione sul tema immigrazione, sulla difesa e su tante altre materie sulle quali avere una responsabilità comune". Lo ha detto il senatore del Pd Pierferdinando Casini intervenendo sulle dichiarazioni della premier in vista del prossimo Consiglio europeo.

"Ma la presidente del Consiglio ha omesso di dire che chi è reticente a questi indispensabili teoremi sono proprio quelle forze sovraniste di cui è alleata. Forze che, per altro, al Parlamento europeo si trovano divise in quattro gruppi. Con quale prospettiva intende, quindi, muoversi il governo e quale rilevanza nell’Ue è in grado di dare al nostro Paese? Noi vogliamo un’Italia a testa alta, non a testa in giù. L’Italia ha diritto a rivendicare le posizioni che gli spettano e se le poltrone servono a far avanzare l’Italia è bene averle. E’ questa la prova che il governo deve dimostrare di saper conseguire”.