Home > Flash news > **Ue: comunicazioni Meloni in vista consiglio europeo il 22 ottobre alla Came...

**Ue: comunicazioni Meloni in vista consiglio europeo il 22 ottobre alla Camera**

default featured image 3 1200x900

Roma, 24 set. (Adnkronos) - Mercoledì 22 ottobre alle ore 16.15 si svolgeranno nell'aula della Camera, le comunicazioni della presidente Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. E' quanto emerge dalla capigruppo di Montecitorio. ...

di Pubblicato il

Roma, 24 set. (Adnkronos) – Mercoledì 22 ottobre alle ore 16.15 si svolgeranno nell'aula della Camera, le comunicazioni della presidente Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. E' quanto emerge dalla capigruppo di Montecitorio.