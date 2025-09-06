Ue: Conte, 'ovvie critiche cittadini se si investe in armi e si tagliano Sanità e welfare'

Roma, 6 set (Adnkronos) - "Mattarella pone interrogativi importanti, chiede come mai c'è un atteggiamento critico contro l'Europa. Attenzione è ovvio che se, come la Meloni, si decide di investire miliardi in quantità incredibile sulle armi e si taglia la Sanit&a...

Roma, 6 set (Adnkronos) – "Mattarella pone interrogativi importanti, chiede come mai c'è un atteggiamento critico contro l'Europa. Attenzione è ovvio che se, come la Meloni, si decide di investire miliardi in quantità incredibile sulle armi e si taglia la Sanità, il welfare, la spesa sociale e gli investimenti che servono ai cittadini, i cittadini diventano critici e si interrogano su quale sia la direzione dell'Europa e la ritengono sbagliata".

Lo ha detto Giuseppe Conte, a Catanzaro per la campagna elettorale.

"Si interroga anche Mattarella sull'importanza del diritto e la legalità internazionali", ma "è incomprensibile e si rimane attoniti e sconcertati dal fatto che oggi l'Italia con questo governo calpesta la legalità internazionale con il caso Almasri, non adottando misure concrete di condanna nei confronti del governo Netanyahu che calpesta il diritto internazionale", ha aggiunto il leader del M5s.