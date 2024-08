La guerra tra Russia e Ucraina continua senza sosta e secondo l’Unione Europea Kiev ha tutto il diritto di attaccare. Il presidente Zelensky ha annunciato che Mosca dovrà subire la guerra.

Zelensky: “Ora è Mosca che deve subire la guerra”

“Sono grato a ogni soldato e comandante che garantisce la protezione delle nostre posizioni ucraine e l’adempimento dei nostri compiti di difesa. Gli ucraini sanno come raggiungere i propri obiettivi” ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso, aggiungendo che “la Russia ha portato la guerra nella nostra terra e deve sentire ciò che ha fatto”. L’Ucraina controlla la stazione di misurazione del gas di Sudzha, in Russia, come riportato dal Washington Post, che ha citato un consigliere di Zelensky. Secondo la fonte è improbabile che la stazione venga usata come leva nella guerra, perché il gasdotto attraversa l’Ucraina.

I primi caccia F-16 forniti dai paesi occidentali all?Ucraina hanno sorvolato Kakhovka, nella regione di Kherson, occupata dai russi. Il capo del distretto Pavel Pilipchuck ha affermato che i sorvoli hanno lo scopo di “seminare il panico” e ha invitato la popolazione a mantenere la calma, aggiungendo che verranno distrutti. “Sin dal primo giorno dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, Kiev ha unito gli sforzi politici, diplomatici e militari per ricevere gli F-16: ora i primi caccia sono nei cieli ucraini e ne arriveranno altri” ha scritto su X il presidente Zelensky.

“L’Ucraina sta combattendo una legittima guerra di difesa”

“L’Ucraina sta combattendo una legittima guerra di difesa contro l’aggressione illegale e, nel quadro di questo legittimo diritto a difendersi, ha il diritto di colpire il nemico ovunque ritenga necessario sul suo territorio ma anche nel territorio nemico” ha dichiarato un portavoce della Commissione europea rispondendo alle domande dei giornalisti sull’incursione ucraina nella regione russa di Kursk. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ha dichiarato che la Russia deve rendere l’operazione militare “esplicitamente extraterritoriale” e dovrebbe includere la presa di Kiev. “Ci fermeremo solo quando lo riterremo accettabile e vantaggioso” ha concluso.

Le forze russe hanno abbattuto 16 droni nelle regioni di Belgorod e Kursk, come noto dal ministero della Difesa di Mosca. Il vice governatore ad interim della regione russa di Musk, Andrey Belostotsky, sostiene che quattro persone sono morte dopo gli attacchi delle forze armate ucraine nell’oblast. L’incursione ucraina, come dichiarato da Mykhail Podoliak, consigliere dell’amministrazione presidenziale ucraina, è una conseguenza dell’aggressione russa contro l’Ucraina.