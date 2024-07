Nel corso della giornata di ieri era già uscita l’indiscrezione. Donald Trump, che è tornato a parlare in pubblico a meno di una settimana di distanza dall’attentato che poteva costargli la vita, desiderava avere un contatto telefonico con Volodymyr Zelensky.

Guerra in Ucraina, Trump telefona a Zelensky: le dichiarazioni

Il tycoon si sente già presidente degli Stati Uniti d’America e il suo comportamento sembra andare in quella direzione. Trump non ha nessun dubbio di poter sconfiggere Biden alle elezioni di novembre e, per questo motivo, crede di dover portarsi avanti con il lavoro. Ci sarebbe questa sensazione dietro alla scelta di telefonare a Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino che non aveva un contatto diretto con Trump dal 2021. “Ho avuto una conversazione molto buona con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky” – ha spiegato Trump sul suo social, Truth.

Guerra in Ucraina, Trump telefona a Zelensky: cosa ha detto il tycoon

Il tycoon si è soffermato sul tema principale della conversazione con il leader di Kiev, che altro non poteva essere che il conflitto tra la Russia e, appunto, l’Ucraina. “Come prossimo presidente porterò la pace nel mondo” – afferma sicuro Trump – “E metterò fine alla guerra che è costata molte vite umane e che ha devastato molto famiglie innocenti”.