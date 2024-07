Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un’intervista che tutto il mondo, compresa l’Ucraina, vuole la Russia ai negoziati di pace.

Zelensky in un’intervista: “Tutti vogliamo la Russia ai negoziati di pace”

Tutto il mondo, compresa l’Ucraina, vuole che la Russia si unisca ai leader mondiali nel secondo vertice di pace previsto per porre fine alla guerra. A dichiararlo è stato Zelensky ai media francesi e all’AFP. Con le forze russe che stanno guadagnando slancio sul fronte e gli aiuti degli alleati che stanno diminuendo, il presidente ucraino ha lanciato un’ambiziosa offensiva diplomatica per mettere fine alla guerra. A giugno ha riunito i leader e alti funzionari di decine di Paesi, ma la Russia ha definito l’incontro una perdita di tempo e la Cina ha evitato.

“La maggioranza del mondo oggi dice che la Russia deve essere rappresentata al secondo vertice, altrimenti non otterremo risultati significativi” ha dichiarato Zelensky. Il presidente russo Vladimir Putin si è detto aperto ai negoziati, ma ordinerebbe un cessate il fuoco solo se Kiev cedesse il territorio che Mosca rivendica. Il presidente ucraino ha criticato alcuni alleati per aver impedito al suo esercito di usare le armi per colpire il territorio russo. Ha anche criticato la lentezza delle consegne di armi, spiegando che l’Ucraina sta ancora aspettando armi dagli alleati per equipaggiare le truppe.

Zelensky sulle Olimpiadi e le elezioni americane

Zelensky ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto partecipare all’apertura delle Olimpiadi se non fosse un momento così difficile per l’Ucraina. Il presidente ucraino ha criticato la decisione del Comitato Olimpico Internazionale di permettere ad alcuni atleti russi di gareggiare ai Giochi di Parigi sotto una bandiera neutrale.

Zelensky ha anche ammesso che una corsa presidenziale testa a testa negli Stati Uniti presenta ulteriori “rischi“. Washington ha fornito decine di miliardi di dollari in assistenza militare a Kiev dall’inizio dell’invasione. Una vittoria di Donald Trump metterebbe in discussione il sostegno di Washington. “Come presidente dell’Ucraina, devo ovviamente avere un dialogo tra il mio team e i team di Biden, Trump e oggi Harris” ha spiegato.