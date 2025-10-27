Ue: incontro Libertà Eguale a Livorno su difesa europea con Guerini e Picierno

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – Libertà eguale si ritrova Livorno il 31 a discutere di difesa europea. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, Anna Bucciarelli, Marco Simiani, Pina Picierno, Claudia Mancina, Lorenzo Guerini, Piero Fassino, Federico Fabbrini, Stefano Ceccanti, Giorgio Tonini, Lia Quartapelle, Enrico Morando, Gino Fantozzi.

“E’ tempo di non nascondere i temi divisivi nel campo delle opposizioni- dichiara il vice-presidente nazionale di Libertà Eguale, Stefano Ceccanti- e i riformisti hanno il dovere di marcare un approccio assertivo sui temi della difesa e della politica estera che sono la prima discriminante di qualsiasi coalizione di Governo".

"L’articolo 11 della Costituzione, che va letto tutto intero e che è imperniato sul superamento delle sovranità nazionali esclusive, ha portato le culture riformiste a convergere sull’adesione alla Nato e su quello alle istituzioni europee, anche se De Gasperi e Spinelli non ebbero successo sulla Comunità Europea di Difesa. Da quell’esigenza occorre ripartire, evitando astratti pacifismi e neutralismi che sarebbero del tutto inadeguati nell’attuale contesto internazionale".