Ue: Lega, 'Von Der Leyen? Europa distrutta da Commissione sciagurata'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “A distruggere l’Europa sono le politiche folli di questa sciagurata e sinistra Commissione, che non ha fatto nulla per contrastare l’immigrazione clandestina e l’estremismo islamico, che ha lavorato per rovinare gli agricoltori italiani ed europei a furia di tasse, regole idiote, farina di insetti e cibo sintetico, per licenziare migliaia di operai del settore auto per fare un favore alla Cina e riempirci di auto elettriche, per mettere in difficoltà tutti i proprietari di case con nuovi obblighi e balzelli. Mai più coi socialisti a rovinare milioni di cittadini!”. Così una nota della Lega dopo le parole di Ursula von der Leyen al congresso del Ppe.