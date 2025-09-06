Ue: Magi, 'dopo richiamo Mattarella alla Meloni dovrebbero fischiare le orecchie'

Roma, 6 set (Adnkronos) - “Il Presidente Mattarella ha oggi richiamato lo spirito autentico alla base della nascita dell’Unione Europea: uno spazio di pace, di benessere, di promozione dei diritti e di salvaguardia delle singole identità". Lo dice Riccardo Magi, spiegando: &q...

Roma, 6 set (Adnkronos) – “Il Presidente Mattarella ha oggi richiamato lo spirito autentico alla base della nascita dell’Unione Europea: uno spazio di pace, di benessere, di promozione dei diritti e di salvaguardia delle singole identità". Lo dice Riccardo Magi, spiegando: "Soprattutto Mattarella ha posto un importante interrogativo su come sia possibile che qualcuno consideri l’Ue un ostacolo, se non un vero e proprio avversario anziché una realtà da rafforzare".

"Una domanda a cui noi forze federaliste europee dobbiamo necessariamente trovare una risposta se vogliamo una Unione più forte, ma che dovrebbe far fischiare le orecchie agli esponenti delle forze sovraniste, inclusa Meloni, che hanno alimentato per anni a suon di bufale il sentimento antieuropeo tra cittadini considerando l’Ue come un nemico da abbattere, come il soggetto responsabile di non fare abbastanza persino negli ambiti su cui non ha alcuna competenza", prosegue il segretario di +Europa.

"Oggi più che mai si sente la mancanza di una compiuta integrazione, cioè di una Europa politica che parli con una voce sola. Di questo sono responsabili anche quelle forze che della contrarietà all’Europa hanno fatto il core business della loro propaganda. Oggi ne paghiamo tutti le conseguenze", conclude Magi.