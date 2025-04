Ue: Marcucci a Calenda, 'perchè hai escluso Libdem da iniziativa su Europa?'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Con una certa sorpresa leggo di una bella iniziativa di Azione organizzata sull’Europa il 9 maggio a Milano. Poi vedo la lista di tanti degnissimi ospiti co-organizzatori. A cominciare da Più Europa, che ha già fatto un’irrevocabile scelta per il campo largo. Poi Drindrin, un’associazione non ancora partito, insieme ai Radicali Italiani.

Francamente non capisco”. Così il presidente pro tempore del Partito Liberaldemocratico si rivolge al leader di Azione Carlo Calenda in merito ad un incontro organizzato dal suo partito al Teatro Dal Verme a Milano il 9 maggio.

“Caro Carlo -continua- perché il Partito Liberaldemocratico, che in Europa è insieme ad Azione nell’Alde, non è stato invitato? Noi sull’Europa e per l’Europa ci saremo sempre, anche alla tua iniziativa”.