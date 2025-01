Ue: Mattarella, 'amministrazione bancaria europea fortemente integrata'

Messina, 22 gen. (Adnkronos) – "Fortemente integrata risulta anche l’amministrazione bancaria europea. La Banca di Italia esercita le proprie funzioni di regolazione e di vigilanza bancaria nell’ambito del sistema europeo delle banche centrali con a capo la Banca centrale europea. Ad esempio, l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività creditizia viene concessa attraverso un procedimento bifasico, caratterizzato dall’intervento di due livelli amministrativi, europeo e nazionale". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Messina.

"Le competenze dei due livelli amministrativi si fondono e le competenze proprie delle autorità nazionali vengono esercitate in modo tale da consentire all’autorità europea di intervenire nei casi in cui si riveli necessario al fine di tutelare l’interesse comunitario. In linea generale, l’Unione ha sviluppato la tendenza ad operare attraverso processi di programmazione che si svolgono in parte a livello europeo e in parte a livello nazionale- dice -Valga per tutti l’esempio del programma Next Generation UE del 2021, un complesso di riforme e investimenti concepito, come è noto, per contrastare gli effetti della pandemia COVID 19 sulle economie e le società dei Paesi membri, articolato in piani nazionali, redatti in base a regole europee, approvati dall’Unione europea ed attuati sotto la sua vigilanza".