Ue: Mattarella,'lavoriamo per dialogo costruttivo con Pechino'

Pechino, 9 nov. (Adnkronos) – "Il capitale di fiducia reciproca accumulato nel rapporto bilaterale consente all’Italia di offrire un contributo sostanziale alla tessitura di un legame Cina–Unione europea sempre più robusto, sostenibile ed egualmente vantaggioso per le parti, nel contesto di un ordine internazionale fondato su regole rispettate. Regole e norme che devono valere per tutti ed essere applicate in buona fede da ogni parte". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua lectio magistralis all'Università di Beida a Pechino.

Ci adoperiamo, quindi, affinché il dialogo tra Pechino e le Istituzioni europee, basato sul mutuo rispetto, sulla trasparenza e sulla collaborazione a lungo termine, sia costruttivo. Mi riferisco anche -ha sottolineato il Capo dello Stato- alla dimensione economica, commerciale e dello sviluppo. Cina e Unione europea condividono l’esigenza di ridurre le emissioni di gas serra, di promuovere modelli di crescita inclusiva e sostenibile, di affrontare le crescenti disuguaglianze sociali. Obiettivi che non possono essere raggiunti senza un forte impegno e una visione comuni del futuro. L’apertura delle nostre rispettive società gioca un ruolo cruciale".