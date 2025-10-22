Home > Flash news > Ue: Meloni alla Camera per consegna testo, 'oggi pomeriggio il dibattito...

Ue: Meloni alla Camera per consegna testo, 'oggi pomeriggio il dibattito'

Roma, 22 ott (Adnkronos) – "Sono venuta a consegnare il testo delle dichiarazioni rese al Senato in vista del dibattito di oggi pomeriggio". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in aula alla Camera.