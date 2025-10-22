Ue: Peluffo (Pd), 'destre sovraniste hanno penalizzato Europa e Italia&#...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “I sovranismi nazionali di cui siete tanto orgogliosi hanno avuto la responsabilità politica di non aver fatto valere il peso di un’Europa coesa e determinata nel difendere i propri interessi. Il risultato è che i dazi colpiscono in modo rilevante le esportazioni europee e italiane incidendo sul Pil e sull'occupazione, con il nostro Paese, la seconda manifattura europea, tra i più esposti”.

Così il vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, Vinicio Peluffo del Pd, intervenendo in Aula sulle comunicazioni della presidente Meloni.

“Avevate detto che una volta arrivati al governo sareste andati a Bruxelles a battere i pugni sul tavolo per fare gli interessi degli italiani. Allora fate una cosa utile. Chiedete un piano di investimenti orientato a rafforzare la politica industriale dell'unione europea. Chiedete la creazione di una governance industriale europea rafforzata. Chiedete la promozione di una strategia europea di commercio internazionale che combini l'apertura verso nuovi mercati con la protezione delle filiere strategiche e un supporto concreto alle imprese esposte e poi, se ci riuscite, fate anche qualcosa qui in Italia, visto che sulle politiche industriali non avete fatto niente su automotive, chimica di base, acciaio, moda e tessile. L'elenco delle emergenze alle quali non date risposte diventa sempre più lungo, ma le imprese e i lavoratori italiani non possono più aspettare”, conclude.