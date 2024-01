Ue: Picierno, 'Consiglio ostaggio di Orban che fa interessi Mosca e non di Bruxelles'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – "Ancora una volta, nonostante i significativi passi in avanti sull'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea, dobbiamo registrare che purtroppo il Consiglio è ostaggio del governo illiberale unghrese". Lo ha detto Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, intervenendo in plenaria a Strasburgo.

"Orban, sistematicamente, utilizza l'arma del ricatto sulla pelle del popolo ucraino, tradendo i valori della nostra Unione. Per troppo tempo abbiamo permesso a Orban di battere il pugno sulle libertà e sui diritti e di utilizzare le istituzioni europee come megafono della sua propaganda e come bancomat cui attingere. Abbiamo permesso a Orban di condizionare e dividere l'Unione Europea a causa delle sue posizioni più vicine agli interessi di Mosca che a quelli di Bruxelles. Abbiamo il dovere di bloccare questa deriva e di non cedere alle minacce ungheresi sul budget. Tutto ciò deve valere come monito per tutte le forze europeiste affinché, nella prossima legislatura, non sfugga l'urgenza di una grande stagione di riforme a partire dal diritto di veto".

