Ue: Picierno, 'parole Mattarella richiamo forte al cuore del progetto europeo'

Roma, 6 set (Adnkronos) - "Le parole del Presidente Mattarella sono un richiamo forte al cuore del progetto europeo: le democrazie non sono destinate a soccombere, ma possono - e devono - ritrovare in sé la forza di rigenerarsi, di unirsi e di offrire un modello alternativo alle autocraz...

Roma, 6 set (Adnkronos) – "Le parole del Presidente Mattarella sono un richiamo forte al cuore del progetto europeo: le democrazie non sono destinate a soccombere, ma possono – e devono – ritrovare in sé la forza di rigenerarsi, di unirsi e di offrire un modello alternativo alle autocrazie. È l’impegno coraggioso e responsabile verso le nuove generazioni, chiamate a raccogliere il testimone della civiltà europea".

Lo dice la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno.

"Ed è proprio in questa prospettiva che si colloca la “Prima Conferenza europea per la libertà e la democrazia” in programma a Ventotene dal 12 al 14 settembre, organizzata con il Parlamento europeo e la Commissione europea. Su quest’isola simbolo dell’antifascismo ci ritroveremo con dissidenti e attivisti perseguitati dai regimi, insieme a premi Nobel e attiviste di diverse parti del mondo impegnate oggi per la difesa della democrazia, della libertà e dello stato di diritto. Grazie al Presidente Mattarella perché le sue parole ci spingono ad andare avanti con ancora più convinzione”, aggiunge Picierno.