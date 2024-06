Ue: Procaccini (Ecr), 'sinistre obbediscono a internazionale socialista contro Italia'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Anche i dati sulla competitività confermano come sia l’Italia a trainare l’economia europea, ed essere cardine della Ue superando Francia e Germania in molti parametri economici. Ma mentre dal presidente del Consiglio allo stesso Presidente della Repubblica, le massime istituzioni italiane sono schierate per far valere la posizione dell’Italia in Europa, solo le sinistre tentano di impedire questo percorso e, come sempre accaduto, non si fanno scrupolo di sacrificare e danneggiare la nostra nazione pur di obbedire alle direttive dell’internazionale socialista”. Lo afferma Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d'Italia e co-presidente del Gruppo Ecr.