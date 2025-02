Ue: Quartapelle (Pd), 'appuntamento a Milano per chi ha a cuore l'Europa'

Ue: Quartapelle (Pd), 'appuntamento a Milano per chi ha a cuore l'E...

Ue: Quartapelle (Pd), 'appuntamento a Milano per chi ha a cuore l'E...

Roma, 28 feb (Adnkronos) - "Facciamolo. Appuntamento, a Milano, per chi ha a cuore l’Europa". Lo scrive sui social la deputata del Pd Lia Quartapelle rilanciando l'appello di Michele Serra per una manifestazione per l'Europa. ...