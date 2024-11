Ue: Ricci (Pd), 'senza debito comune non ha futuro, ha ragione Draghi'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Senza debito comune europeo e un nuovo piano di investimenti pubblici, come avvenuto con il Next Generation UE, l’Europa non ha futuro, così come ha riaffermato stamani Mario Draghi". Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, vicepresidente del...

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "Senza debito comune europeo e un nuovo piano di investimenti pubblici, come avvenuto con il Next Generation UE, l’Europa non ha futuro, così come ha riaffermato stamani Mario Draghi". Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, vicepresidente della Commissione per i Trasporti, le Infrastrutture e il Turismo del Parlamento europeo, durante un intervento nel corso di Ecomondo, evento di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e sostenibile.

"Senza investimenti pubblici imponenti – ha proseguito Ricci – non riusciremo a raggiungere gli obiettivi della transizione ecologica e la questione ambientale si scontrerà sempre più con la questione sociale. Dopo l’elezione di Donald Trump – ha sottolineato Ricci – è ancora più chiaro che l’Europa o fa uno scatto verso l'unità o soccombe".

"Per questo è centrale il Piano di investimenti pubblici straordinari da 800 miliardi proposto da Mario Draghi, un sostegno concreto ai cittadini e alle imprese, e – più in generale – è fondamentale il progetto di un'Europa più unita e federale, in grado di garantire uno sviluppo sostenibile e un'economia più competitiva su tutto il suo territorio", ha concluso Ricci.