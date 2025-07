Ue: Schlein, 'Fitto sfiduciato, Meloni non controlla Ecr e sua maggioranza'**

Roma, 10 lug (Adnkronos) – "Il dato politico che emerge dal voto di oggi è che il Vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto è stato sfiduciato dalla maggioranza che lo ha indicato. Ha il governo italiano contro, con la maggioranza che si è spaccata, da una parte Fdi che non ha votato e dall’altra la Lega che ha votato a favore della mozione di sfiducia che ha visto protagonista il gruppo ECR, mentre Forza Italia votava contro.

Meloni non ha più alcuna presa sul suo gruppo europeo ECR e a quanto pare nemmeno sulla sua maggioranza". Lo dice Elly Schlein.

"Per quanto ci riguarda non avremmo chiaramente mai potuto votare a favore di una mozione dell’estrema destra. Avevamo però chiesto un impegno preciso di conferma della maggioranza pro-europea, un segnale chiaro da Ursula Von Der Leyen, che è arrivato: abbiamo salvato il Fondo sociale europeo, che non sarà accorpato con altri fondi rischiando di scomparire. È la dimostrazione che i nostri voti come secondo gruppo del Parlamento Europeo contano e non si fanno dare per scontati. Adesso continueremo a vigilare sul rispetto degli impegni presi ed essere rigorosi sulle nostre priorità, non siamo più disposti a tollerare la politica dei due forni", conclude Schlein.