Ue: Scholz, 'discuteremo nomine con amici europei'

Bruxelles, 27 giu. – (Adnkronos) – La "maggioranza politica" nell'Ue "sostiene" il trio Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Kaja Kallas per le cariche apicali nel 2024-2029. "La proposta che abbiamo avanzato tiene conto del fatto che una maggioranza può essere trovata. Ora discuteremo con i nostri buoni amici in Europa e c'è la chiara speranza che ci possa essere una maggioranza in Parlamento per sostenere" i candidati proposti. Lo dice il cancelliere tedesco Olaf Scholz, a Bruxelles a margine del Consiglio Europeo.