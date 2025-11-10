Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "Come mai non c’è una candidatura italiana per l’Autorità europea delle dogane? O se c’è, è un segreto ben custodito dal governo. Intanto gli altri paesi si portano avanti, promuovono le loro città, si preparano. Esecutivo, c’è nessuno?". Lo scrive sui social Filippo Sensi del Pd.
Ue: Sensi (Pd), 'perchè no candidatura Italia a Autorità Dogane?'
