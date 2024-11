Ue: Tajani, 'sì a chiusura accordo Mercosur ma occhio a contenuti, Europa deve aiutarci'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Noi possiamo lavorare con la nuova commissione europea per far sì che i risultati siano migliorati. Fortunatamente la commissione è cambiata...quindi per quanto riguarda le politiche ambientali ci sarà un forte impegno di lotta al cambiamento cl...

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – "Noi possiamo lavorare con la nuova commissione europea per far sì che i risultati siano migliorati. Fortunatamente la commissione è cambiata…quindi per quanto riguarda le politiche ambientali ci sarà un forte impegno di lotta al cambiamento climatico ma pragmatico, con al centro l'uomo". Così il ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo in Coldiretti.

"Bisogna avere una seria politica agro-industriale che colleghi i pilastri dell'economia reale. Ormai la competizione è a livello globale e l'Europa non può che essere co-protagonista. L'Europa deve aiutarci. Noi siamo il paese che più di ogni altro a parte la Cina ha più prodotti da espostare per varietà. Io sono favorevole alla chiusura accordo Mercosur ma attenzione ai contenuti", conclude.