Ue: Verini, 'in piazza per l'Europa, sì all'idea di Serra'

Ue: Verini, 'in piazza per l'Europa, sì all'idea di Ser...

Ue: Verini, 'in piazza per l'Europa, sì all'idea di Ser...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - “Michele Serra ha rilanciato su Repubblica una sua idea bella e semplice: scendere in piazza per l'Europa. Per l'Europa unita, per i principi della democrazia e della libertà. Quelli che sconfissero il nazifascismo e, quarantaquattro anni dopo, cont...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Michele Serra ha rilanciato su Repubblica una sua idea bella e semplice: scendere in piazza per l'Europa. Per l'Europa unita, per i principi della democrazia e della libertà. Quelli che sconfissero il nazifascismo e, quarantaquattro anni dopo, contribuirono ad abbattere il muro di Berlino. Una piazza con tante, ma tutte identiche bandiere: quelle dell'Europa". Così il senatore Walter Verini, della Direzione Pd.

"Per ribellarsi alla tenaglia Putin-Trump. Per un grido di futuro. Per dire – ha scritto Serra – che se anche non esiste l'Europa, esistono gli europei. Che la vogliono. Perché c'è n'è bisogno, ora. Sarebbe importante che persone, personalità e associazioni della società e anche le forze politiche raccogliessero questo appello. Serve subito un giorno, un’ora, un luogo. Ci saranno tantissime bandiere blu con il cerchio a dodici stelle”.