Ue: Zanella (Avs), 'Meloni ha ammesso di non essere europeista, non sorprende isolamento'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “La presidente Giorgia Meloni ha già ammesso di non sentirsi europeista. Ieri replicando al mio intervento nel quale sottolineavo che una maggioranza europeista esiste e resiste ed è al lavoro, Meloni non ha potuto fare a meno di replicare ‘staremo a vedere!, con aria di sfida’. In sostanza ci ha detto di non volersi iscrivere in quelperimetro. Mentre si susseguono le notizie inquietanti sulla Gioventù meloniana inneggiante al fascismo, grazie alle inchieste di Fanpage, non è sorprendente l’isolamento che lei stessa si è ‘conquistato’ in Europa”. Così Luana Zanella, capogruppo di AVS alla Camera.