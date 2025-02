Ue: Zingaretti, 'piazza per Europa ottima idea, noi ci siamo'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Ottima idea una piazza per rilanciare un’Europa più forte e unita. Incontrarsi sotto tante bandiere europee per costruire il futuro. Noi ci siamo". Lo scrive sui social il capodelegazione Pd in Ue, Nicola Zingaretti. ...