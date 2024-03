Umbria: Tesei, 'con firma accordo avanti con obiettivi, imprese al centro'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Questo è un momento importante per l'Umbria, la firma dell'accordo per la coesione significa moltissimo, e per questo ringrazio anche il ministro Fitto, per la sua costante e continua collaborazione. E' un accordo di straordinaria importanza pe...

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – "Questo è un momento importante per l'Umbria, la firma dell'accordo per la coesione significa moltissimo, e per questo ringrazio anche il ministro Fitto, per la sua costante e continua collaborazione. E' un accordo di straordinaria importanza per una regione come la nostra", perché "arriveranno risorse importante, ma se ne liberano anche altre" essenziali "per cofinanziare la programmazione '21-'27. Questo significa tantissimo, perché ci permette di continuare nel processo di crescita avviato, ci permette di portate avanti progetti strategici e centrare l'obiettivo che ci siamo posti: costruire inseme in percorso mettendo le imprese al centro". Lo ha detto la governatrice dell'Umbria Donatella Tesei, accogliendo la premier Giorgia Meloni per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Umbria.