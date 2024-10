Sabato sera si svolgerà la quarta puntata di Ballando con le Stelle, che avrà inizio con un confronto tra Sonia Bruganelli e Alan Friedman, entrambi in pericolo di eliminazione. Chi avrà la peggio? In questi giorni, i due concorrenti sono stati impegnati in un giro promozionale e li abbiamo visti in trasmissioni come La Volta Buona, La Vita in Diretta e Domenica In. Durante la sua apparizione nel programma di Mara Venier, Friedman ha realizzato un breve sketch per cercare di attirare voti a suo favore, condividendo lo stesso intento anche con Serena Bortone nella trasmissione Cinque in Condotta di Rai Radio2.

Intervistato da Bortone, Alan ha rivelato la sua opinione su Sonia:

“Molti la considerano poco simpatica, ma io la trovo affabile. L’altra sera era in lacrime, ma l’ho confortata dicendole che sarò io a essere eliminato, dato che lei è più popolare e ha un numero maggiore di follower”. Malgrado la sua apparente sconfitta, Friedman non desidera essere il primo a lasciare il programma: “Votatemi, non votate Sonia che è scostante. Le prime cinque persone che ci daranno il voto saranno invitate a cena da noi!”

Friedman sta cercando di attirare il pubblico con un atteggiamento da showman, mentre Bruganelli tenta di mettersi a nudo e rivelare la sua vulnerabilità. Chi avrà la meglio in questa sfida?

Sonia Bruganelli ha parlato durante una diretta su Instagram, dichiarando:

“Ballare è un ottimo modo per perdere peso, ti fa dimagrire senza che tu te ne accorga e senza ricorrere a diete!” […] Riguardo la sua partecipazione, ha espresso che non si è pentita della scelta, ma ha rivelato di provare rammarico per una battuta rivolta a Mariotto, considerandola poco elegante da parte sua. Ha chiesto scusa, precisando che non era suo intento essere provocante o includere questioni personali. Si è sentita a disagio e ha anche riconosciuto di aver reagito impulsivamente a una provocazione ricevuta. In quel frangente, aveva suggerito a Mariotto di aumentare di due punti la sua valutazione in cambio di un caffè con Angelo Madonia, dicendo: “Sai, questo ti interessa.”