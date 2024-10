Un anno dopo la scomparsa di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, la nuora, si sofferma sui ricordi: "Le ho voluto molto bene, ora sento una serenità".

Un anno dopo la tragica morte di Pierina Paganelli, la nuora Manuela Bianchi ha espresso i suoi sentimenti durante un'intervista a "Mattino Cinque News". Ha descritto Pierina come una persona aperta e con una fede profonda, condividendo il suo processo di elaborazione del lutto. Valeria Bartolucci, moglie dell'uomo accusato dell'omicidio, ha anche espresso il suo rammarico per la triste vicenda.

A un anno dalla scomparsa di Pierina Paganelli, la nuora Manuela Bianchi ha condiviso i suoi sentimenti durante un’intervista a “Mattino Cinque News”. “Le ho voluto bene e finalmente la tensione degli ultimi tempi non pesa più”, ha dichiarato Manuela, riferendosi alla tragica morte della suocera, brutalmente uccisa nel proprio garage a Rimini la notte del 3 ottobre 2023.

Manuela ha descritto Pierina come una persona aperta, amante della luce e con una fede profonda che rappresentava la sua forza interiore. Con un’emozione palpabile, ha raccontato: “Forse solo ora sto affrontando il lutto, e ogni volta che rivedo un suo video o ascolto la sua voce, ne rimango colpita. Abbiamo trascorso 40 anni insieme, e ho una miriade di ricordi preziosi”.

Allo stesso modo, Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, attualmente sotto inchiesta per l’omicidio, ha espresso il suo rammarico: “Ogni giorno le dedico un pensiero, non solo il 3 ottobre. Mi dispiace moltissimo per ciò che le è accaduto”.