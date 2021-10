Un bambino irrompe (per tre volte) all’udienza di Papa Francesco

Città del Vaticano, 20 ott. (askanews) – Fuori programma all’udienza generale del Papa in aula Paolo VI. Un bambino si è avventurato sul palco verso il pontefice, dove Francesco gli ha teso la mano. Lo ha fatto per ben tre volte.

Il reggente della Casa pontificia, mons. Leonardo Sapienza, a un certo punto gli ha lasciato la propria poltrona.

Il bambino si è intrattenuto ancora un po’, andando dallo speaker in portoghese e ritornando dal papa per toccargli la papalina, gli ha preso le mani e Francesco gli ha offerto il rosario in cambio.

Poi è tornato al suo posto.

Bergoglio poi non ha mancato di cogliere il significato del gesto: “Mi è venuto in mente quello che Gesù diceva sulla spontaneità e la libertà dei bambini, quando questo bambino ha avuto la libertà di

avvicinarsi e muoversi come se fosse a casa sua. E Gesù ci dice se non vi fate come bambini non entrerete nel Regno dei cieli, abbiate il coraggio di avvicinarvi al Signore”

“Io ringrazio questo bambino per la lezione che ci ha dato a tutti e che il Signore lo aiuti nella sua limitazione, nella sua crescita, perché ha fatto questa testimonianza che gli è venuta dal cuore.

I bambini non hanno un traduttore automatico dal cuore alla vita, il cuore va avanti. Grazie”.

Alla fine dell’udienza il Papa ha salutato l’avventuroso bambino e la sua famiglia.