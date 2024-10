Un chirurgo è stato sospeso dopo la morte di una giovane di 21 anni a Napoli, avvenuta a seguito di un intervento di chirurgia estetica al seno.

Un chirurgo estetico è stato sospeso per un anno a seguito della morte di Alessia Neboso, una giovane di 21 anni, dopo un'operazione al seno. Il giudice ha preso la decisione in risposta alla richiesta della Procura di Napoli, che ha accusato il medico di omicidio colposo, esercizio illegale della professione e false dichiarazioni. Il provvedimento è stato comunicato al chirurgo dai carabinieri del Nas di Napoli.

Un chirurgo specializzato in estetica ha ricevuto una sospensione professionale per un anno dopo la tragica scomparsa di Alessia Neboso, una giovane di 21 anni, che si era sottoposta a un’operazione al seno. Questa decisione è stata emessa da un giudice in seguito alla domanda della Procura di Napoli, che ha accusato il medico, ritenuto legalmente responsabile della clinica dove è avvenuto l’intervento. Le accuse rivolte includono omicidio colposo, esercizio illegale della professione medica e dichiarazioni false. Il provvedimento, richiesto dall’ufficio inquirente di Napoli e guidato dal procuratore Nicola Gratteri, è stato comunicato al chirurgo dai carabinieri del Nas di Napoli.