Un disturbo atmosferico si sta avvicinando, prevedendo quattro giorni di cattive condizioni meteo.

Nel primo periodo di ottobre un disturbo dell’Atlantico si avvicina all’Italia, prevedendo maltempo per 4 giorni. Le prossime ore vedranno un iniziale deterioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni tra Liguria e Toscana che, da sera, si estenderanno alla Pianura Padana. Per il resto del Paese, tuttavia, il cielo rimarrà principalmente soleggiato con temperature massime di 27-29°C nel Sud e 25°C a Roma. Mercoledì 2 ottobre segnerà l’inizio delle piogge autunnali nel centronord, particolarmente tra Toscana e nordovest, che si estenderanno poi al nordest. Le più alte precipitazioni sono previste nel Triveneto con oltre 100 mm di pioggia in 24 ore. Nel Sud, il sole e i venti meridionali porteranno le temperature massime fino a 31°C a Bari, Catania e Siracusa. Giovedì 3, l’apice del maltempo, vedrà forti piogge e temporali anche nel Sud. Le condizioni meteorologiche saranno più severe nel nordovest e in Sardegna, spostandosi rapidamente verso est. Un forte temporale potrebbe colpire Roma a partire dalla tarda mattinata, con piogge in quasi tutto il Paese, ad eccezione di Calabria e Sicilia, dove le temperature potrebbero raggiungere i 33°C. Venerdì, sono previste intense precipitazioni anche in Emilia Romagna, Friuli e gran parte della costa adriatica. Ci si aspetta schiarite nel nordovest e in Sardegna e un generale abbassamento delle temperature. La neve potrebbe cadere sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale oltre i 1700-1800 metri. Per martedì: Al nord si prevedono nuvole crescenti e brevi piogge. Al centro ci sarà molta copertura nuvolosa, con piogge occasionali.

Al sud prevale il sole e le temperature si alzano – Martedì 2. Per il Nord Italia ci aspetta il brutto tempo. Nelle regioni centrali vedremo cieli nuvolosi e temporali in Toscana, il vento soffierà forte. Nel sud fa caldo oltre la media per la stagione. – Giovedì 3. Verso nord arriva il maltempo con forti venti. Anche il Centro non risparmia: tempeste in arrivo e vento. Nel sud, le condizioni peggiorano con piogge e temporali, anche qui ci sarà vento. Prospettive del tempo: venerdì la situazione meteo peggiora, sabato miglioramenti nelle regioni nordiche e domenica per tutto il Paese.