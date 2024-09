Un giovane di 28 anni è stato trattenuto a Milano con l'accusa di incitamento al terrorismo.

Un giovane marocchino di 28 anni è stato arrestato a Milano dopo una denuncia per minacce online e accusato di incitamento al terrorismo globale. Il sospetto, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati personali, patrimoniali e legati agli stupefacenti, è attualmente detenuto.

In seguito ad una denuncia per minacce online, le forze dell’ordine milanesi hanno messo in custodia un giovane marocchino di 28 anni, accusato di incitamento al terrorismo globale. L’arrestato, familiare alla polizia per precedenti misfatti personali e patrimoniali, nonché reati legati agli stupefacenti, è ora detenuto.