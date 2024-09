Un signore anziano perde la vita in seguito a un incidente con un autobus nella zona di Taranto.

Angelo Trisolini, un individuo di 82 anni, è deceduto a seguito di un incidente in cui è stato colpito da un autobus della rete extraurbana a Mottola, situato nella provincia di Taranto. Dalle prime indagini, risulta che la vittima stesse attraversando via Marco Polo nel corso del pomeriggio quand...

Angelo Trisolini, un individuo di 82 anni, è deceduto a seguito di un incidente in cui è stato colpito da un autobus della rete extraurbana a Mottola, situato nella provincia di Taranto. Dalle prime indagini, risulta che la vittima stesse attraversando via Marco Polo nel corso del pomeriggio quando l’incidente si è verificato. Dopo essere stato assistito dal team di soccorso del 118, l’anziano è stato trasferito in urgenza all’ ospedale SS. Annunziata di Taranto, dove è poi deceduto poco dopo l’ingresso. La polizia locale di Mottola sta esaminando la situazione del conducente dell’autobus coinvolti nell’accaduto. Anche i carabinieri sono intervenuti sul luogo. Il corpo dell’82enne rimane disponibile per l’autorità giudiziaria.