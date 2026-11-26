""Un summit destinato a fallire"", è scontro su bilancio al Consiglio Ue - V...

""Un summit destinato a fallire"", è scontro su bilancio al Consiglio Ue - V...

Sul tavolo del Consiglio europeo straordinario c'è la proposta di Antonio Costa per il bilancio Ue 2028-2034, tagliata del 10% rispetto ai quasi 2mila miliardi chiesti dalla Commissione. Ma i Ventisette restano divisi tra i sette Paesi rigoristi (che puntano su difesa, industria e competitività) e...

Sul tavolo del Consiglio europeo straordinario c’è la proposta di Antonio Costa per il bilancio Ue 2028-2034, tagliata del 10% rispetto ai quasi 2mila miliardi chiesti dalla Commissione. Ma i Ventisette restano divisi tra i sette Paesi rigoristi (che puntano su difesa, industria e competitività) e i 17 Amici della coesione, tra cui l’Italia, decisi a difendere i fondi per agricoltura e coesione.

Con posizioni ancora “anni luce” distanti, come ha sottolineato Giorgia Meloni, l’ipotesi più probabile resta il rinvio al vertice di dicembre. (di Otto Lanzavecchia)

https://www.youtube.com/watch?v=4iGt7ShQG7w