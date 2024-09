Un uomo, che avrebbe assassinato sua moglie e sua figlia, è stato trovato morto in una casa rurale a Perugia.

Un uomo è stato trovato morto in una casa a Fratticiola Selvatica, vicino Perugia, dopo aver apparentemente ucciso sua moglie e sua figlia con un fucile da caccia e poi si è suicidato. Gli investigatori escludono al momento il coinvolgimento di altre persone, ipotizzando un possibile impeto di follia dell'uomo. L'arma da fuoco è stata ritrovata vicino al suo corpo e non sembra ci fossero tensioni familiari preesistenti. Si indaga anche sul possibile ruolo di problemi di salute mentale dell'uomo.

Un uomo è stato scoperto morto in una casa rurale a Fratticiola Selvatica, situata nei dintorni di Perugia. Secondo i report dell’ANSA, l’uomo avrebbe prima ucciso sua moglie e sua figlia con una fucile da caccia per poi puntare l’arma verso di sé. Gli investigatori stanno ancora cercando di comprendere completamente la situazione, ma al momento l’ipotesi prevalente è che non ci sia stato coinvolgimento di terze persone. L’arma da fuoco è stata trovata vicino al corpo dell’uomo, rafforzando questa teoria, così come la posizione delle ferite mortali.

L’incidente traumatico – un duplice omicidio-suicidio – è avvenuto nel giardino della casa, apparentemente un luogo pacifico. Non sembra che ci fossero tensioni familiari – la figlia era arrivata da poco per visitare i genitori, e lei e sua madre erano in giardino quando sono state uccise. Si ritiene che, per ragioni non ancora chiare, l’uomo possa aver agito improvvisamente in un impeto di follia. Gli inquirenti stanno considerando il possibile ruolo che problemi di salute mentale dell’uomo potrebbero aver giocato in tale tragedia.