Un veicolo tipo furgone ha abbattuto il portone della sede Atc a Torino.

Nelle prime ore di oggi, un furgone ha invaso l’entrata della sede Atc in corso Dante a Torino, penetrando fino alla scalinata dell’ingresso principale. I responsabili sono scappati senza essere identificati. La notizia viene direttamente dall’Agenzia Territoriale per la Casa. Sul luogo dell’evento si sono recati il presidente Emilio Bolla, accompagnato da funzionari e tecnici dell’agenzia, così come agenti della polizia municipale di Torino. Le forze dell’ordine hanno preso in esame le registrazioni delle telecamere di sicurezza per capire meglio l’accaduto.

Bolla ha commentato gravemente l’evento, sottolineando che sembra un attacco intenzionale che non può essere minimizzato. Ritiene inoltre che si tratti di una situazione preoccupante che richiede una reazione rapida e decisa dalle autorità. Segnala l’esigenza di interventi di sicurezza non solo nelle strutture dell’agenzia, ma nell’intero territorio di competenza. La salvaguardia delle strutture dell’agenzia e di coloro che ci lavorano è di massima importanza, e l’agenzia userà tutte le misure di protezione necessarie.

Bolla afferma anche che l’agenzia non si farà intimidire, e continuerà a contrastare le occupazioni illegali e ogni altro tipo di attività illegale, per salvaguardare coloro che abitano nelle case popolari.