Nella dimora del Grande Fratello, si è scatenato un conflitto tra Iago Garcia e Michael Castorino. Il tutto è cominciato nella serata precedente, durante le nomination, quando l’attore spagnolo ha scelto di nominare il suo compagno di avventura: “Nomino Michael, in quanto ha mostrato le sue lacrime dicendo di non avere sufficiente esposizione nel programma. Questo atteggiamento non mi piace. Siamo in una situazione privilegiata e abbiamo la visibilità che ci spetta”.

Immediatamente, Michael ha reagito, restituendo la nomination: “Le mie lacrime erano dovute alla mia azienda all’esterno e mi sono chiesto se fossi sulla strada giusta. Mi domandavo se questo programma potesse allontanarmi troppo dalla mia attività. Iago non ha compreso il significato delle mie parole. La mia azienda mi mancava, ho avuto un momento di debolezza, ma non per visibilità. Ora nomino lui, poiché non riusciamo a trovare un accordo. Le nostre personalità non si allineano. Ho cercato di aprirmi con lui, ma sembra percepire altro. Non so se continuerò a condividere con lui. Non mi è piaciuto affatto ciò che ha detto”.

Confronto tra Iago e Michael

Successivamente alla puntata, Castorino ha confrontato Garcia, accusandolo di aver detto falsità: “Lui ha toccato aspetti per me molto significativi. Le mie lacrime erano per qualcosa di prezioso. Si è costruito un’idea fuori dalla realtà. Poi in puntata afferma che piango per la mancanza di visibilità e utilità nel gioco. È ridicolo! Stiamo giocando? Ha voluto interpretare solo ciò che gli interessava, propagando false informazioni. La gente presente ha compreso tutto, tranne lui”.

Michael non ha cambiato posizione: “Hai detto questo. Sarei curioso di vedere il video, perché hai affermato quanto dichiarato. Inoltre, tutti noi abbiamo questioni importanti da affrontare al di fuori”.

Video che conferma le preoccupazioni di Iago

Gli utenti di Twitter hanno scoperto un video che sembra confermare le preoccupazioni di Iago. Recentemente, Michael ha rivelato: “Mi sento giù, non vengo mai coinvolto. Non ho un ruolo significativo in questo programma, lo percepisco. Non comprendo perché mi abbiano scelto, quale sia il motivo della mia presenza. Quando guardo le puntate, mi sembra di essere invisibile, mi chiedo ‘perché sono qui?’. Mentre le puntate scorrono, uno spettatore potrebbe domandarsi: ‘A che serve tutto ciò?’. Non parlano di me, eppure ho tanto da raccontare.”