Tragedia nel comune genovese: neonata di un anno muore improvvisamente, avviata inchiesta e autopsia per determinare le cause

La Procura di Genova ha avviato un’inchiesta e disporrà un’autopsia per determinare le ragioni del repentino decesso di una neonata di un anno, avvenuto in un comune dell’entroterra genovese. I genitori hanno dato l’allerta dalla loro casa. Sul luogo della tragedia sono arrivati i volontari della Croce Rossa, i medici del 118 e l’elisoccorso dei vigili del fuoco, ma ogni tentativo di soccorso è risultato inutile. Stando a quanto comunicato dal personale medico, la bambina non ha resistito a una grave crisi intestinale e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Anche i carabinieri sono giunti sul posto.

